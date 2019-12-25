Дерби двух столиц: в Петербурге прошел матч болельщиков "Зенита" и "Динамо" Москва

Мероприятие прошло в рамках совместного проекта ФК "Зенит" и авиакомпании "Россия" – "Вместе на высоте!".

За неделю до большого футбольного "дерби двух столиц", так называют матч между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо", в Петербурге на поле встретились болельщики этих команд. Мероприятие получилось масштабным: фанаты две недели тренировались на базах любимых клубов, их наставниками стали звездные игроки Дмитрий Радченко и Эрик Корчагин, а сама игра прошла на поле "Газпром" – Академии.

Объединить непримиримых соперников смог проект "Вместе на высоте!" от авиакомпании "Россия", официального перевозчика петербургского и московского клубов. Интерес к участию проявили более двух тысяч поклонников футбола со всей России. Самые талантливые болельщики успешно прошли отборочный этап. Как признался Piter.TV в предматчевом интервью экс-игрок "Зенита" Дмитрий Радченко, тренеры обращали внимание на технику кандидатов, уровень понимания игры и скоростные данные.

Не обошлось и без звезд популярного сегодня медиафутбола. Капитанами сборных стали восходящие звезды клуба "Амкал" – популярные блогеры Михаил "Прокоп" Прокопьев (ФК "Зенит") и Герман El Classico (ФК "Динамо" Москва).

Первый матч фанатского противостояния прошел в Санкт-Петербурге на поле "Газпром" – Академии. Тренер питерской сборной Дмитрий Радченко отметил, что за две недели тренировок начинающие футболисты смогли избавиться от лишнего волнения и страха перед большой игрой.

"Команда получилась сплоченной, полной желания работать и бороться", – признался Дмитрий Леонидович.

Сами игроки во время разминки действительно выглядели спокойными – чувствовалось только желание поскорее выйти на поле.

"У нас фантастическая команда, мандраж совсем небольшой, верю в наших ребят, с ними весело и комфортно работать", – прокомментировал вратарь сборной зенитовцев Максим Дворяшин. "Для меня большая честь выйти на поле в цветах любимого клуба. Вообще здорово было бы каждому клубу России создать такие сборные представителей и играть дружеские матчи за день до официальных встреч", – предложил соперник петербуржцев, москвич Иван Терентьев.

Сам матч получился напряженным. Основное время встречи завершилось вничью. На 12-й минуте гол забил Максим Терещенков, а позже счет сравнял динамовец Табриз Ибрагимов, ответив точным ударом в ворота "Зенита". Трибуны живо реагировали на происходящее: помимо простых болельщиков на них можно было заметить и звезд футбола – например, Андрея Аршавина. Тот случай, когда фанаты и игроки смогли на один вечер поменяться местами.

Что касается игры, то для определения победителя понадобилась серия пенальти. В серии послематчевых ударов победу с минимальным преимуществом одержали москвичи. Впрочем, у наших ребят еще будет возможность отыграться: ответный матч запланирован на 18 сентября, он пройдет в Москве на базе московского "Динамо" – УТБ ВТБ "Новогорск-Динамо".

"Надеюсь, товарищеские матчи станут доброй традицией и будут проводиться с регулярностью. Дружеское противостояние болельщиков дает шанс поддержать команду не просто с трибуны, а самим побывать в бутсах игроков и представить свой любимый клуб на футбольном поле" – прокомментировал Сергей Стариков, официальный представитель авиакомпании Россия.

Отметим, что "Россия" с особым вниманием относится к здоровому образу жизни, регулярно инициируя тематические проекты совместно с обладателями ярких и динамично развивающихся спортивных брендов. Авиакомпания является официальным перевозчиком ведущих футбольных клубов страны – ФК "Зенит" с 2014 года и ФК "Динамо" Москва с 2021 года. В парке "России" даже есть "Зенитолет" – лайнер в тематическом сине-бело-голубом оформлении, который представляет "Зенит" по всей маршрутной сети авиакомпании, делая клуб ближе к болельщикам из регионов нашей страны.

Ксения Александрова

Фото: Piter.TV