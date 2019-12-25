Депздрав Москвы опроверг заявления о переполненных больницах

В городе создана единая система стационаров, отметили в правительстве.

Днем в субботу, 25 апреля, стала известна реакция правительства Москвы на сообщения о "переполненных больницах" в столице, появившиеся в СМИ. Депздрав столицы сообщил о том, что данная информация не соответствует действительности.

В правительстве столицы отметили, что в Москве работает единая система стационаров. Именно туда доставляют больных коронавирусом, пневмонией, а также заболевших с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19. Это происходит в 57 больницах, где развернуто около 16 тысяч коек. Затем перепрофилирование ждет еще несколько стационаров, число коек будет увеличено до 20 тысяч.

Ранее мы сообщали о том, что депутат Государственной думы и глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил о своем заражении коронавирусом. У него была зафиксирована двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19.

Фото: Piter.tv