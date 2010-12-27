Депутаты заксобрания Петербурга поругались из-за свободы в Интернете

Максим Резник и Андрей Анохин публично "наехали" друг на друга в социальных сетях из-за блокировки Telegram.

Петербургские парламентарии публично вступили в конфликт по вопросам легальности мессенджера Telegram. "Битва" между депутатами произошла в социальной сети Facebook. Стороны не сошлись во мнении относительно степени допустимой свободы в Интернете.

Поводом к перепалке послужила публикация Максима Резника. Петербуржец выложил в своем аккаунте фотографию с моментом, когда он запускает белый бумажный самолетик из окна квартиры. Такими действиями депутат высказался за поддержку отмены блокировки Telegram.

Однако, по мнению Андрея Анохина, защитой свободного Интернета занимаются либо глупые, либо наивные люди, либо те, кто ангажирован. Анохин опубликовал видоизмененный снимок, добавив туда надпись "ложь".

В ответ на обвинения Резник оставил под постом Анохина комментарий "хайпуешь, плесень?" со смеющимся смайликом в конце предложения. Этим пон запустил волну оскорблений, которую поддержали пользователи социальных сетей.

Фото: Pixabay.com, Facebook