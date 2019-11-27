В России предложили выплачивать срочникам оклад в две тысячи рублей

Предложение выдвинули после эксперимента, проведённого в 2012-2018 годах.

Правительство России предложило установить постоянный оклад срочникам в размере двух тысяч рублей. Об этом сообщило ТАСС.

Предложение выдвинули после эксперимента, проведённого в 2012-2018 годах. В эти годы Министерство обороны выплачивало солдатам, проходившим срочную службу, 2000 рублей в месяц. Также полагались надбавки, которые зависели от условий службы, квалификации, работы с секретными данными и информацией.

Также предлагается установить единовременное пособие при увольнении с военной службы в размере 1 оклада по воинской должности.

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