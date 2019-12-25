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Депутаты Петербурга хотят отменить банковскую комиссию за перевод пожертвований
Сегодня, 13:14
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nadezhda_sib

Депутаты Петербурга хотят отменить банковскую комиссию за перевод пожертвований

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Автор законопроекта считает, что комиссия взимается несправедливо.

Депутаты Петербурга предожили запретить банкам взимать плату за переводы благотворительных пожертвований. Соответствующие поправки парламентарий от фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко предложил внести в федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". Законодательное собрание одобрило инициативу в первом чтении.

Дело в том, что чаще всего пожертвования перечисляют благотворительным организациям на расчётный счёт. При переводе у мецената снимается комиссия. Если поправки будут приняты, то дополнительная плата взиматься не будет.

Ранее петербургская оппозиция потребовала разрешить мирные протестные акции. 

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: благотворительность, закс петербурга, комиссия, пожертвования
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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