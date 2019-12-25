Депутаты Петербурга хотят отменить банковскую комиссию за перевод пожертвований

Автор законопроекта считает, что комиссия взимается несправедливо.

Депутаты Петербурга предожили запретить банкам взимать плату за переводы благотворительных пожертвований. Соответствующие поправки парламентарий от фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко предложил внести в федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". Законодательное собрание одобрило инициативу в первом чтении.

Дело в том, что чаще всего пожертвования перечисляют благотворительным организациям на расчётный счёт. При переводе у мецената снимается комиссия. Если поправки будут приняты, то дополнительная плата взиматься не будет.

Ранее петербургская оппозиция потребовала разрешить мирные протестные акции.

Фото: пресс-служба ЗакСа