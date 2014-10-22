Депутата Мосгордумы Митрохина задержали на встрече с избирателями

Правоохранители считают, что парламентарий нарушал общественный порядок.

Депутата Московской городской думы от фракции "Яблоко" Сергея Митрохина задержали на встрече с избирателями в центре российской столицы. Об этом сам Митрохин 16 декабря рассказал ТАСС.

"Яблочник" рассказал, что его задержали в Хамовниках. Сотрудники полиции рассказали ему, что он якобы нарушал общественный порядок. Митрохин рассказал, что на него был составлен протоколпо факту нарушения участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". По ней парламентарию грозит штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Аналогичное задержание у Митрохина было весной этого года. Полиция его провела в отделение также после встречи с избирателями.

Видео: Telegram/Мария Чуприна