Депутата Госдумы Евгения Марченко исключат из "Единой России"

Решение было принято президиумом генсовета партии.

Во вторник, 2 ноября, состоялось заочное заседание президиума генсовета "Единой России", на котором приняли решение исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из партии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

По словам секретаря генсовета Андрея Турчака, вопрос был "абсолютно адекватно рассмотрен комиссией по этике и президиумом генсовета". Марченко решили исключить после того, как он проголосовал против принятия проекта федерального бюджета в первом чтении, когда как фракция "Единая Россия" в Госдуме единогласно поддержала документ.

В комиссии уточнили, что своим поступком Марченко "нарушил нормы устава и положение о фракции". Сам депутат пояснил, голос "против" он отдал из-за того, что не смог спросить министра финансов Антона Силуанова о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Петербурге.

Турчак отметил, что обязанности депутата предполагают открытое высказывание своей позиции в партийной дискуссии, однако "поддерживать окончательно принятое коллегиальное решение – тоже обязанность", поскольку это прописано в уставе партии, а особые случаи и исключения не предусматриваются.

Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказах избирателей, недопустимо ни одному депутату "Единой России". Мы системная ответственная партия, а не клуб по интересам.Есть обязательства перед гражданами, есть партийная дискуссия и есть принятое решение, за которое проголосовала фракция. И точка. Не нравится – до свидания. Андрей Турчак

Исключение из партии также грозит депутату Сергею Ильину.

Фото: Instagram / @e.marchenko.duma