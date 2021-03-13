Депутат устроил скандал во время выступления Зеленского

Охранники отказались пропускать парламентария Юрия Камельчука.

Депутат Верховной Рады устроил скандал во время выступления Владимира Зеленского. Парламентарий Юрий Камельчук был вынужден вступить в конфликт с охранниками главы государства, который должен был выступать на открытии XI съезда партии "Слуга народа".

В кадре видно, что несколько человек отказываются пропускать народного избранника Украины в зал. По данным представителей службы безопасности главы государства, депутат не прошел регистрацию. Камельчук решил прорваться на мероприятие. После этого политик заявил, что на него напали.

Сам охранник представился Юрию Камельчуку как "гражданин Украины".В ответ на вопрос депутата о том, что он сам делает в зале, охранник ответил "гуляю".

Экс-спикер Верховной Рады прокомментировал дело из-за "харьковских соглашений".

Фото: Telegram/Политика Страны

