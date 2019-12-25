Депутат ЗакСа высоко оценил фильм "Солнцепёк" о событиях 2014 года в Донецке

Закрытый показ фильма "Солнцепёк", рассказывающего историю одной семьи, втянутой не по своей воле в конфликт в Донбассе, прошел 11 августа в Санкт-Петербурге. Впечатлениями от просмотра фильма поделился депутат петербургского ЗакСа Дмитрий Чебыкин.

Картина рассказывает о событиях мая 2014 года в Луганской области через призму истории обычной семьи. Режиссеры фильма Михаил Вассербаум и Максим Бриус постарались передать трагедию русских людей сразу после госпереворота в Киеве.

Петербургский парламентарий уверен, что фильм оценят прежде всего участники тех событий — жители Донбасса, которых важно поддерживать. По словам Чебыкина, русские люди на Украине поймут, что в картине показана правда.

Картина передала дух людей, которые находятся в тех областях, потому что на самом деле мы их очень поддерживаем, очень любим и уважаем. Мне хотелось бы, чтобы эта картина передала прежде всего нашу поддержку. Поддержку тех, кто в России, потому что мы очень переживаем за этих людей и надеемся, что у них вскоре все закончится, и чем быстрее, тем лучше. заявил журналистам политик

Первые зрители "Солнцепёка" назвали киноленту жесткой картиной, которая пробивает на эмоции и рассказывает достоверную историю начала конфликта в Донбассе. В российском прокате фильм стартует 12 августа.