Ренат Кузьмин призвал граждан бороться с узурпацией власти со стороны Киева.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскрыл истинную цель украинского президента Владимира Зеленского. Политик выступил в эфире YouTube-канала "Первый независимый".

Запрет партий, как и запрет телеканалов, — это действия президента Зеленского направленные на узурпацию государственной власти в стране….Захват власти или узурпация власти в стране осуществляется в интересах западного капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с РФ. Ренат Кузьмин, украинский депутат

Эксперт полагает, что правительство Украины запрещает оппозиционные телеканалы и ведет незаконную борьбу с противниками, за счет наступления на права граждан страны. Парламентарий подчеркнул, что Киев намерен ликвидировать право на свободу выражения собственных взглядов, а также поддержку политических движений. Спикер призвал украинцев переходить от оппозиционной деятельности к сопротивлению попыткам чиновников узурпировать власть.

Депутат Рады: Киев хочет "забросать трупами" границу с Россией.

Фото: YouTube/Перший Незалежний