Депутат Смолин заявил, что Пушкин не сдал бы ЕГЭ по литературе

По его словам, на сегодняшний день ЕГЭ по литературе стал слишком формализованным.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что поэт Александр Пушкин не сдал бы ЕГЭ по литературе. Об этом он рассказал в интервью "НСН".

По словам депутата, на сегодняшний день ЕГЭ по литературе стал слишком формализованным, и в нем почти нет творчества. Смолин отметил, что если бы Пушкин сдавал экзамен в таком формате в XIX веке, но результат был бы неудовлетворительный. Он также напомнил, что выпускникам снижают баллы за чрезмерное количество слов, и это также могло бы помешать русскому поэту сдать ЕГЭ.

Ранее Михалков назвал русский язык достоянием народа.

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