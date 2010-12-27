Депутат Ленобласти Маханек признала вину в хищении

Суд не стал ее арестовывать.

Депутат Ленинградской области Елена Маханек признала свою вину в хищении денежных средств у дочернего предприятия "Газпрома". В общей сложности злоумышленница присвоила себе более 20 миллионов рублей. Однако в Дзержинском суде Петербурга не стали арестовывать мошенницу.Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов по региону.

Маханек предъявлено обвинение. Вину она признала. Ей избрана мера в виде запрета определенных действий прокомментировали в ведомстве

Напомним, что Маханек фактически управляла компанией "ПСГ Блок монолит". Ее подозревают в том, что она вместе с бывшим заместителем генерального директора по капстроительству "Газпром газораспределение" договорилась о хищении средств. В преступной схеме также могли быть замешаны экс-зампред правительства Олег Коваль и гендиректор "Межрегионстрой" Александр Шульга. Они ввели пострадавшую компанию в заблуждение и получили с нее деньги за невыполненные работы.

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Фото:Законодательное Собрание Ленинградской области