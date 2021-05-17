В Госдуме считают, что Зеленский утратил контроль над ситуацией на Украине

По словам депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, украинский президент "бросает солдат на амбразуру", а сам "отсиживается в теплых кабинетах".

Президент Украины Владимир Зеленский абсолютно не контролирует ситуацию на Украине. К такому выводу пришел депутат Госдумы от крымского региона Михали Шеремет.

По его оценке, ситуация в стране сложилась катастрофическая. Как отметил Шеремет, украинские националисты взяли под свой контроль многие регионы. Он подчеркнул, что на Украине "нет никакого взаимодействия и слаженности". Из-за этого страдают и гибнут мирные жители. Шеремет добавил, что политика Зеленского лишь множит жертвы. По словам депутата, украинский президент "бросает солдат на амбразуру", а сам "отсиживается в теплых кабинетах".

Ранее мы сообщили, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк упомянул о приближении компромисса с Россией.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official