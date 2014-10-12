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Депутат ЕП заявила, что Газа превратится в кладбище, если не прекратить атаки

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Манон Обри раскритиковала действия Урсулы фон дер Ляйен.

Сектор Газа скоро может превратиться в кладбище в том случае, если не сделать ничего для прекращения атак на мирное население.  Соответствующее заявление сделала европейский депутат от Франции Манон Обри, выступая на пленарном заседании осенней сессии Европейского парламента в Страсбурге. Политик  публично раскритиковала главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что руководительница от имени всего Евросоюза отправилась на территорию еврейского государства и даже пообещала властям из Тель-Авива "безусловную поддержку" Брюсселя.

Газа уже была открытой тюрьмой. А теперь это ад на земле. И она станет в скором времени кладбищем, если ничего не сделать.

Манон Обри, депутат в ЕП

Боррель: ЕС должен осудить нападение на мирное население Газы.

Фото и видео: YouTube / European Commission

Теги: ближний восток, европарламент, израиль, манон обри, палестина, сектор газа
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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