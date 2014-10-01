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Депо будущей Кольцевой линии петербургского метро могут разместить на Чугунной улице
Сегодня, 16:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Депо будущей Кольцевой линии петербургского метро могут разместить на Чугунной улице

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Такое решение приняла комиссия по внесению изменений в генплан Санкт-Петербурга.

Депо будущей Кольцевой линии метрополитена Петербурга могут построить на Чугунной улице, 2. Об этом "Деловому Петербургу" рассказали в Комитете по градостроительству и архитектуры.

Такое решение приняла комиссия по внесению изменений в генплан Санкт-Петербурга. Депо планируют разместить на месте бывшего Петербургского трамвайно-механического завода. Это необходимо для реализации северной хорды Кольцевой линии подземки.

Власти выкупят данный участок за счёт средств бюджета по рыночной стоимости.

На  месте салонов крупного автодилера в Петербурге планируют построить жилые дома.

Фото: Piter.tv

Теги: метро, строительство метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Gomobiom MahWeand
Сегодня 16:49

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