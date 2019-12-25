Премьер Украины рассказал о принятии проекта бюджета страны.

Денис Шмыгаль: проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает его дефицит. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе заседания правительства. По данным кабинета министров, доходы в следующем году составят 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда американских долларов) при расходах 2,57 триллиона гривен (около 69,9 млрд долларов). В таких условиях ежемесячный дефицит составит 3 млрд долларов.

Соответственно, ежемесячный дефицит бюджета на следующий год мы оцениваем более чем в 3 миллиарда долларов. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

На Украине ожидают рост инфляции до 30 процентов.

Фото и видео: YouTube / КабМін