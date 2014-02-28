Денис Дорохов – о стендапе, Петербурге и "прожарке"

Актер проекта "Однажды в России" станет участником нового выпуска хейт-шоу “Прожарка" на телеканале ТНТ4.

Третий сезон юмористического шоу пришел с новостями – проект переезжает на новую площадку и станет более интерактивным. Теперь вместе с комиками прожаривать главного героя будут и зрители в зале.

Первым гостем в новом сезоне станет ведущий и юморист Азамат Мусагалиев. Первый выпуск – в эфире телеканала ТНТ4 – 4 мая в 23:00. Мусагалиев займет место в кресле главного героя, чтобы узнать всё, что о нём думает народ, чем он похож на стендап-комика Зою Яровицыну, почему за ним везде хвостом ходит Денис Дорохов.

При этом актер проекта "Однажды в России" придет и отыграется на "прожарке" за все шутки в свой адрес, а у Piter.tv накопилось к Денису Дорохову несколько вопросов.

Жанр "прожарки" в России достаточно популярен и без участия стендап-комиков. Можете вспомнить, как креативно этот метод использовался вами или против вас? В школе или, может быть, в вузе?

Конечно. И я сам чаще всего становился объектом этой прожарки. В школе я по-другому на это реагировал, когда ещё не занимался юмором. В студенчестве начал заниматься КВНом, и когда начались шутки про мою внешность, меня это долго не устраивало, неприятно отзывалось в моей душе. Но внутренне я понимал, что это работает, а значит, надо эту линию раскачивать. Сейчас произошло некое принятие. И я с радостью принял участие в новом сезоне шоу "Прожарка".

Сейчас вы следите за стендап-культурой? Может, кто-то из зарубежных или российских комиков привлекает внимание?

Не очень регулярно, но смотрю. Мне нравится Джордж Карлин. Это классическая модель стендапера, к которой я бы хотел прийти. У него есть энергия и взрослый, продуманный взгляд на вещи. Очень адекватно и с хорошим чувством юмора он говорит на многие темы.

С какими моментами в вашей жизни у вас связывается Петербург? Насколько вам симпатичен наш город?

Изначально Питер ассоциируется именно с КВН, потому что несколько лет подряд там выступали с концертами. Там даже проходил финал КВН на бис после игры в Москве. Победитель был понятен, играли без жюри, просто ещё раз показывали тот же материал. И эти ощущения очень крутые, когда большой толпой едешь в Питер. Всплывают ностальгические эмоции!

Когда начал приезжать с семьей, уже больше была ассоциация с холодной погодой, потому что мы никогда не попадали на солнечные дни. Всё время шёл дождь.

Сейчас помимо съемках в телевизионных проектах занимаетесь чем-то еще – театр, кино? Может, есть какие-то планы на новые спектакли или фильмы?

Сейчас я репетирую один моноспектакль, но пока на стадии заучивания текста. Все с этим проектом сложно, поэтому пока не хочу много рассказывать. Скажу только, что это будет драматическая постановка по классическому произведению.

С какими тяжелыми моментами в жизни вам помогал справиться юмор? Проявлялось ли это в каких-то, может, повседневных делах?

Я делаю маленькие шаги в стендапе, и это один из основных методов, как юмор помогает в жизни. Поэтому приходите на наше шоу с Русланом Мухтаровым, которое мы проводим в Stand-up House. Стендап – это некая терапия: когда проговариваешь какие-то вещи, становится легче.

Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ