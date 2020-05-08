Участница шоу "Солдатки.Спецназ" на ТНТ4 Вероника Борисова: "Пришла во второй сезон, чтобы побороть свои страхи!"

С 24 сентября на ТНТ4 и видеосервисе PREMIER начнется показ второго сезона реалити-сериала "Солдатки", в котором участниц отправят на службу в спецназ.

Девушки окажутся в настоящей воинской части, где служат элитные войска. Одна из участниц – Вероника Борисова – принимала участие в первом сезоне проекта. В интервью она рассказала, зачем вернулась в реалити, какие уроки вынесла из первого сезона и как на этот раз складываются ее отношения с участницами.

Ты участвовала в первом сезоне "Солдаток". Какой главный урок вынесла и зачем пришла во второй?

Главный урок, который я вынесла из первого сезона, - никогда нельзя сдаваться, надо всегда идти вперед к своей цели. На второй сезон я пришла, чтобы победить свои страхи - как выяснилось, у меня их достаточно. О многих из них на гражданке я даже не знала, и в первом сезоне они не выявились.

Чем занималась после проекта?

После первого сезона моя жизнь особо не изменилась, хотя я и стала более пунктуальной. Пела в кафе и ресторанах, преподавала детям. Ничего особенного.

Поддерживаешь ли связь с кем-то из девочек первого сезона?

Из первого сезона я сейчас больше всего общаюсь с Яной Заиченко. Немного с Разумовской, Аней Демешкиной. А на самом проекте общаюсь с Зайцевой, конечно – мы вместе были в первом сезоне.

Когда ты узнала, что во втором сезоне примет участие Анастасия Зайцева? Какие у вас сложились отношения с ней? Как думаешь, она изменится во втором сезоне?

Я очень боялась заходить в самолет, в котором сидят новые девчонки. Думала, что они меня будут ненавидеть и за спиной обсуждать. Но на удивление все очень позитивно отнесись ко мне. Я не знала, что Зайцева тоже будет участвовать, и удивилась, увидев ее. Она потом призналась, что обрадовалась мне. Мы с ней, кончено, сдружились. Настя стала более лояльной, менее конфликтной.

Ты певица. Зачем тебе опыт службы в армии? Как он может помочь тебе в твоей карьере?

У меня был ступор и застой, внутри пустота, маловато эмоций. Это плохо для творческого человека. Я надеюсь, что с помощью проекта выйду из зоны комфорта, научусь проявлять свои чувства.

Почему твои родные тебя не поддерживали? Насколько тебе важна их поддержка сейчас?

Да, мои родные негативно отнеслись к моему участию во втором сезоне. Сказали, что в первом я была и ничего не получила, какой смысл идти и бросать работу ради второго... Считали, что все это ерунда. Мои родные в меня не верят, считают, что я занимаюсь полной ерундой. А мне их поддержка нужна. Я поняла, что гораздо лучше что-то получается, если знаешь, что в тебя верят. Мне не хватает веры в себя.

Как ты думаешь, опыт участия в первом сезоне дает тебе преимущество перед девочками во втором?

Некоторые навыки, конечно, сейчас полезны. В целом я меньше сопротивляюсь, делаю все, если дают команду. Не капризничаю. Я понимаю, что если я пришла в армию, то в первую очередь я военнослужащая, а не девушка.

Какие женские качества могут помочь службе в армии и могут помочь победить?

Чувственность, сострадание, искренность, взаимовыручка.

Какие отношения сложились с командованием?

Майор частенько меня ругал, но, бывало, и хвалил.

У тебя была какая-то тактика участия во втором сезоне?

Я просто старалась быть искренней, не скрывала свои эмоции и страхи. Говорила о них, плакала, если хотелось плакать.

А в чем главная разница между первым и вторым сезоном?

Спецназ и морская пехота абсолютно разные вещи. В спецназе живут больше по понятиям, а не по Уставу. Здесь много разнообразных занятий. В спецназе нет такой строевой подготовки, как в морпехе, здесь меньше придираются к мелочам.

Ты живешь в Питере. Нравится ли тебе этот город? И чем?

Питер мне нравится, я живу здесь уже 8 лет. Нравится гулять по городу, набережным. Сейчас я думаю переехать в Москву, там больше движа, кастингов, возможностей.

Что для тебя означает победа?

Победа для меня в первую очередь — это победа над самой собой. Мне необходимо побороть страхи и выявить в себе необходимые для победы качества.

Премьера реалити-сериала "Солдатки. Спецназ" состоится 24 сентября на ТНТ4 и видеосервисе PREMIER

Фото: предоставлено ТНТ