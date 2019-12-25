Деньги до зарплаты в Сбере получило уже более 100 тысяч зарплатных клиентов

Для получения денежных средств, достаточно подать заявку в мобильном приложении СберБанк Онлайн. На рассмотрение уходит две минуты и сразу после этого деньги перечисляются на карту.

Более 100 тысяч зарплатных клиентов Сбера воспользовались онлайн-продуктом банка "Деньги до зарплаты". Общая сумма выдач превысила миллиард рублей. Взять взаймы можно от 1000 до 30 000 рублей сроком на один месяц. Если клиент берёт, например, 10 тысяч рублей, то вернуть нужно будет не более 10 170 рублей. Сервис доступен в мобильном приложении СберБанк Онлайн для клиентов, получающих заработную плату на карту или счёт в СберБанке.

Для получения денежных средств, достаточно подать заявку в мобильном приложении СберБанк Онлайн. На рассмотрение уходит две минуты и сразу после этого деньги перечисляются на карту.

Также зарплатные клиенты Сбера могут воспользоваться другими привилегиями: пониженной процентной ставкой на потребительский кредит и ипотеку, скидку на налоговый вычет, сформированный набор тарифов сотового оператора СберМобайл. Сервисы расположены в профиле клиента в разделе "Мои привилегии".

По итогам первых месяцев с момента запуска новый продукт ʺДеньги до зарплатыʺ получил значительную популярность. Это очень низко рискованный продукт с минимальной нагрузкой на заемщиков. По сути, это одна из привилегий СберБанка для зарплатных клиентов. Мы планируем и дальше расширять перечень отличительных сервисов и услуг для наших зарплатных клиентов. Следить за обновлениями можно в профиле клиента в разделе ʺМои привилегииʺ". Екатерина Гарцева, директор дивизиона "Социальные и зарплатные решения" Сбербанка

По Северо-Западу "Деньги до зарплаты" оформили уже 10 тысяч человек. Объем выдач составил почти 100 млн рублей. Мы видим положительную динамику по всей территории СЗФО. Продукт удобный и востребованный. Так в июне за таким кредитом обращались в 2,3 раза чаще, чем в мае. Особенно активно пользуются этим предложением петербуржцы и жители Ленинградской и Архангельской областей. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Фото: Piter.tv