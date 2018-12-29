Прикольные поздравления в стихах и прозе в День студента и Татьянин день

Международный день студента празднуют 17 ноября. Однако, в России день студенчества и день всех Татьян отмечают каждый год 25 января. Еще с XVIII века святая мученица Татьяна считалась покровительницей студентов, а 25 января 2005 года президент России подписал Указ "О дне российского студенчества".

История праздника

В середине XVIII века фаворит Елизаветы Иван Шувалов подал прошение императрице об открытии Московского государственного университета. Прошение было одобрено в день памяти великомученицы Татьяны. С тех пор и отмечают 25 января день студента, а великомученица Татьяна считается покровительницей всех учащихся.

Через каких-то сто лет праздник выходит за пределы МГУ и становится праздников всей интеллигенции. Гуляния поддерживали не только студенты и профессоры, но и все население города. Состояли празднования из двух частей: мероприятия в вузе и народные гуляния вечером.

И как уже писалось ранее, этот праздник стал официальным после подписания указа президента в 2005 году.

Прикольные поздравления с днем студента

День студента — лучший праздник,

Век учись и век гуляй,

Но про сессию, проказник,

Ты смотри, не забывай.



Пусть она легко сдается,

Пусть в зачётке — только пять,

Пить — не пить? Где взять бабосы?

Не пришлось чтобы решать!



Наслаждайся вкусом жизни,

Быть студентом — самый смак!

Много есть подобных истин.

С днём студента! Как — то так.



***

Поздравляю с Днём студента. Пусть декан не напрягает, пусть зачётка краснеет от "отлично", пусть на парах не клонит в сон, пусть знания легко идут в твою головушку и пусть всегда остаётся времечко на грандиозное веселье и крутезный отдых.

***

Много лет из года в год

Ждет студенческий народ

Этот день, чтоб отдохнуть

И от всей души гульнуть.

Танцы, песни под гитару,

Некогда идти на пары.

В День студента нужно всем

Оторваться от проблем.

Пусть "хвостов" у вас не будет,

Преподы всегда вас любят,

Если что, дадут списать

И шпаргалочку достать.

***

Поздравляю с Днём студента. Желаю отрываться по полной, учиться зачётно, выглядеть отпадно, жить не накладно и с каждым днём наполнять свои студенческие годы крутыми эмоциями и весёлыми сабантуями.

***

Желаю весело кутить,

И только интересно жить,

На парах спать, чтоб не спалили,

Оценок, чтобы прокатили.

Резвиться так, чтоб без последствий,

Чтоб только радостных моментов,

И легких, беззаботных сессий,

Веселья, праздника всегда и с Днем студента!

***

С Днём студента. Желаю лёгкой учёбы без зубрёжки и недосыпов, желаю весёлых пар с хорошими преподами и смешными историями, желаю ярких лет студенчества с добрыми друзьями и счастливыми событиями. Пусть нужные знания пускают корни в твою голову, пусть студенческие годы оставляют в твоём сердце крутые эмоции.

***

Позвольте вас поздравить, Господа студенты,

Хранители приятных снов за партой

Любимчики фортуны и буфетчицы агенты,

Страдальцы смс-ного азарта!

Желаем вам в Татьянин день, ребята,

Чтоб сессии все гладко пролетали,

Чтоб не было хвостов, побольше автоматов,

Чтобы было всё, как мы вам пожелали!

***

Что студенту пожелать?

Чтобы не было хвостов,

Чтобы было, что пожрать,

Чтобы встретилась любовь.

Чтобы препод не валил

Весь большой учебный год.

Чтоб студент не много пил,

Коль в учёбе не везёт!

Можно лишь в Татьянин день

Семь бокалов пропустить —

И тогда покинет лень,

Будет веселее жить!

Фото: pixabay

Видео: Piter.TV