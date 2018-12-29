Прикольные поздравления в стихах и прозе в День студента и Татьянин день

История праздника
В середине XVIII века фаворит Елизаветы Иван Шувалов подал прошение императрице об открытии Московского государственного университета. Прошение было одобрено в день памяти великомученицы Татьяны. С тех пор и отмечают 25 января день студента, а великомученица Татьяна считается покровительницей всех учащихся.
Через каких-то сто лет праздник выходит за пределы МГУ и становится праздников всей интеллигенции. Гуляния поддерживали не только студенты и профессоры, но и все население города. Состояли празднования из двух частей: мероприятия в вузе и народные гуляния вечером.
И как уже писалось ранее, этот праздник стал официальным после подписания указа президента в 2005 году.
Прикольные поздравления с днем студента
День студента — лучший праздник,
Век учись и век гуляй,
Но про сессию, проказник,
Ты смотри, не забывай.
Пусть она легко сдается,
Пусть в зачётке — только пять,
Пить — не пить? Где взять бабосы?
Не пришлось чтобы решать!
Наслаждайся вкусом жизни,
Быть студентом — самый смак!
Много есть подобных истин.
С днём студента! Как — то так.
***
Поздравляю с Днём студента. Пусть декан не напрягает, пусть зачётка краснеет от "отлично", пусть на парах не клонит в сон, пусть знания легко идут в твою головушку и пусть всегда остаётся времечко на грандиозное веселье и крутезный отдых.
***
Много лет из года в год
Ждет студенческий народ
Этот день, чтоб отдохнуть
И от всей души гульнуть.
Танцы, песни под гитару,
Некогда идти на пары.
В День студента нужно всем
Оторваться от проблем.
Пусть "хвостов" у вас не будет,
Преподы всегда вас любят,
Если что, дадут списать
И шпаргалочку достать.
***
Поздравляю с Днём студента. Желаю отрываться по полной, учиться зачётно, выглядеть отпадно, жить не накладно и с каждым днём наполнять свои студенческие годы крутыми эмоциями и весёлыми сабантуями.
***
Желаю весело кутить,
И только интересно жить,
На парах спать, чтоб не спалили,
Оценок, чтобы прокатили.
Резвиться так, чтоб без последствий,
Чтоб только радостных моментов,
И легких, беззаботных сессий,
Веселья, праздника всегда и с Днем студента!
***
С Днём студента. Желаю лёгкой учёбы без зубрёжки и недосыпов, желаю весёлых пар с хорошими преподами и смешными историями, желаю ярких лет студенчества с добрыми друзьями и счастливыми событиями. Пусть нужные знания пускают корни в твою голову, пусть студенческие годы оставляют в твоём сердце крутые эмоции.
***
Позвольте вас поздравить, Господа студенты,
Хранители приятных снов за партой
Любимчики фортуны и буфетчицы агенты,
Страдальцы смс-ного азарта!
Желаем вам в Татьянин день, ребята,
Чтоб сессии все гладко пролетали,
Чтоб не было хвостов, побольше автоматов,
Чтобы было всё, как мы вам пожелали!
***
Что студенту пожелать?
Чтобы не было хвостов,
Чтобы было, что пожрать,
Чтобы встретилась любовь.
Чтобы препод не валил
Весь большой учебный год.
Чтоб студент не много пил,
Коль в учёбе не везёт!
Можно лишь в Татьянин день
Семь бокалов пропустить —
И тогда покинет лень,
Будет веселее жить!
Фото: pixabay
Видео: Piter.TV
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