Годовщину освобождения Ленинграда отметят 30 залпами салюта

Салютовать будут в четырех точках по Санкт-Петербургу

24 января полковник Игорь Мугинов сообщил, что в честь годовщины снятия блокады Ленинграда от фашистов в небо запустят 30 залпов салюта.

Начальник пресс-службы Западного военного округа добавил, что фейерверк состоится 27 января в 21:00 сразу с четырех точек. Петербуржцы смогут посмотреть на салют на большом пляже Петропавловской крепости, в парке Победы, в парке 300-летия города Санкт-Петербурга и в Пискаревском парке.

Всего будет 3100 выстрелов из установок разных калибров, которые обеспечат различную высоту подъема салюта и диаметр их раскрытия.

Всего в мероприятии задействовано больше 500 военнослужащих, двенадцать 85-м орудий Д-44 и двадцать салютных установок от гвардейского дивизиона ЗВО.

Ранее Piter.tv сообщал, что улицы Петербурга украсили к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда.