В День памяти жертв политических репрессий петербуржцы возложили цветы к памятнику Ахматовой

Сегодня в саду Фонтанного Дома пройдёт поминальное чтение имён людей, погибших в годы советских репрессий.

Сегодня, 30 октября, петербуржцы вспоминают жертв политических репрессий. К памятнику Анне Ахматовой они возложили цветы. Поэтесса является символом трагедии, ведь она испытала на себе тягости режима. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Муж Ахматовой Николай Гумилев был обвинен в участии в антисоветском заговоре. Его арестовали, а затем расстреляли. Сын литератора Лев Гумилев тоже стал жертвой репрессии. Он был исключен из университета и сидел в тюрьме более 10 лет.

Сегодня с 16.00 до 19.00 в саду Фонтанного Дома пройдёт поминальное чтение имён людей, погибших в годы советских репрессий.

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Фото: Следственный изолятор № 1 / "Кресты"