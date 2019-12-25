День открытых дверей в Выборгском филиале РАНХиГС пройдет в режиме online

Абитуриенты пообщаются с руководством академии при помощи приложения Zoom.

В субботу, 23 мая, Выборгский филиал РАНХиГС проведет дистанционный День открытых дверей. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе учреждения.

Мероприятие начнется в 11:00. Для участия необходимо установить приложение Zoom, которое и будет проходить общение с абитуриентами. Кроме того, требуется предварительная регистрация по ссылке: clck.ru/NSuyq

Желающим поступить в академию расскажут об образовательных программах, правилах приема, студенческой жизни и потенциальных работодателях.

С более подробной информацией можно ознакомиться, позвонив по телефону: 8(965)048-20-23 или оставив вопрос в группе филиала ВКонтакте.

Ранее мы рассказали о том, что дворец творчества в Выборге завершает работу 22 мая.

Фото: ВКонтакте / ranepavbg