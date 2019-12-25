Дворец творчества в Выборге завершает работу 22 мая

До этого времени обучение продолжится дистанционно.

Занятия в МБОУДО "Дворец творчества" в Выборге завершатся в следующую пятницу, 22 мая. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе учреждения.

На оставшееся время обучения для ребят подготовлены конкурсы, мастер-классы и акции в онлайн-формате. В них также могут принять участие жители города и Выборгского района.

Напомним, что с связи с эпидемической обстановкой Дворец Творчества работает дистанционно с помощью социальных сетей, мессенджеров, электронных почтовых ящиков.

Ранее мы рассказали о том, что стала известна программа "Ночи музеев" в парке Монрепо и Выборгском замке.

Фото: ВКонтакте / dvorec.libhost