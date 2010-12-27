Делегация от Ленобласти примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя"

"Российская энергетическая неделя", которые пройдут с участием областных энергетиков, станут энергоэффективность и цифровая трансформация ТЭК.

Главными темами сессий форума "Российская энергетическая неделя", которые пройдут с участием областных энергетиков, станут энергоэффективность и цифровая трансформация ТЭК.

Руководители и специалисты Комитета по топливно-энергетическому комплексу и регионального Центра энергосбережения выступят в качестве экспертов на совещаниях и заседаниях круглых столов форума "Российская энергетическая неделя".

В плане работы делегации от Ленинградской области запланировано участие в сессиях "Что такое энергетика будущего?", "Цифровая трансформация ТЭК", "Глобальные вызовы и тренды развития ВИЭ", а также во Всероссийском совещании "Популяризация энергосбережения и информационная открытость ТЭК" и др.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" состоится с 2 по 5 октября 2019 года в Москве, в Центральном выставочном зале "Манеж".

В повестке форума ― актуальные проблемы развития нефтяной и газовой отраслей, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности. Всего заявлено более 50 мероприятий.

Организаторы РЭН-2019 оказывают поддержку Всероссийскому фестивалю энергосбережения и энергетики #ВместеЯрче. В рамках форума состоится главное молодежное событие ТЭК России ― Молодежный день #ВместеЯрче.



Также на площадке Форума пройдет федеральный этап Пятого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК".

Источник: пресс-служба ЛО