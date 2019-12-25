Делегация из Петербурга отправилась с деловой миссией в Якутию

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что официальная делегация Северной столицы отправилась в Якутию. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Наш город – крупнейший промышленный и научный центр, стоявший у истоков освоения Арктики.
Александр Беглов.
Отмечается, что это уже вторая арктическая миссия в регионы России. Например, весной петербургская делегация ездила в Ямало-Ненецкий автономный округ.
По результатам деловой миссии планируется выработать совместные решения для развития от науки и техники до торговли и экономики.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на карантине находится 106 классов.
Фото:pixabay
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