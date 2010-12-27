Деды Морозы похитили человека в Петербурге

На мужчину напали прямо у его дома.

В Парголово двое неизвестных, облаченных в наряды Деда Мороза, похители и ограбили человека. О произошедшем вечером 30 декабря сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Местные жители заметили, как улице Федора Абрамова мужчину схватили, заклеили ему рот пластырем, затолкали в машину и уехали. Молодого человека довезли до улицы Домостроительная и отобрали у него зарплату в 30 тысяч рублей. Далее его вытолкнули из автомобиля.

Жертвой похищения стал 22-летний уроженец Узбекистана. Он обратился в правоохранительные органы на следующий день после случившегося. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

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Фото: Piter.TV