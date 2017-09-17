Децл прокачал клуб "Космонавт" в Петербурге

Музыкальный исполнитель Децл приехал в Петербург с сольным концертом. Журналисты PiterTV пробрались за кулисы и взяли интервью у одного из самых известных российских рэперов.

Как рассказал Кирилл Толмацкий в интервью PiterTV - петербургскую публику очень сложно чем-то удивить. Но он для этого делает все возможное - постоянно экспериментирует, смешивает стили и творит совершенно разнообразную музыкальную палитру.

Я люблю экспериментировать, я считаю, что музыка не должна разграничиваться на стили. Настоящий музыкант работает со всеми стилями музыки, для него неважно что смешивать, это как алхимия. Всю свою карьеру я много экспериментирую. И получаются разные, интересные, новые стили. К чему любой музыкант и стремится.

Децл aka LE TRUK





Сегодня Децла слушают не только в России, но и за рубежом. В настоящее время артист активно сотрудничает с американскими, африканскими, испанскими, французскими, японскими и ямайскими музыкантами, а многие свои треки он исполняет на разных языках, так как они уже активно ротируются на радиостанциях Нью-Йорка и Ямайки.

Вы не часто видите меня на телевидении и на радио, но при этом у меня происходит постоянная деятельность, я работаю с разными музыкантами, даю много концертов, путешествую по миру.

Децл aka LE TRUK





Децлу удалось прокачать клуб "Космонавт". Музыкант исполнил всем известные хиты "Вечеринка", "Кто ты?", "Пробки, стройка, грязь" и поделился с фанатами треками из нового альбома в стиле регги и дэнсхолл. После выступления он устроил мощный диджей-сет и подарил слушателям кепки с логотипом "Растамафии".

Растамафия - это сакральная геометрия. Символ работает на того, кто его использует. Логотип я придумал сам лично – никакого отношения к масонам он не имеет. Глаз закрыт. Когда мы работаем – всевидящее око нас не видит. Растамафия – свободное общество, свободное общество творческих людей.

Децл aka LE TRUK

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Вера Иптышева, Глеб Лялин