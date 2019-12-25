Дебошира, избившего соседа до смерти, отправили в колонию на 8 лет

Также мужчину уличили в оскорблениях в сторону полицейского.

В Петербурге осудили мужчину, признанного виновным в публичном оскорблении полицейского, а также в эпизоде причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. где поддержали обвинение по делу.

Суд установил, что в минувшем апреле Владимир Яковлев неприлично выражался в адрес полицейского, который приехал в коммунальную квартиру, где живет подсудимый, чтобы пресечь очередной дебош. Кроме того, в мае в этой же квартире произошло непреднамеренное убийство: Яковлев повздорил с малознакомым соседом и в ходе конфликта избил мужчину до смерти.

Дебошира приговорили к 8 годам и месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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Фото: Piter.TV