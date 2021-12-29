Дания призвала Россию отозвать предложения по безопасности

Копенгаген считает данные рекомендации неприемлемыми.

Внешнеполитическое ведомство Дании призвало Россию отозвать предложения по гарантиям безопасности. Копенгаген считает данные рекомендации неприемлемыми, заявил перед началом заседания глав МИД стран-членов Европейского союза министр иностранных дел страны Йеппе Кофод.

Они [Россия] должны отозвать свои неприемлемые предложения по изменению системы безопасности во всей Европе. Эти предложения напоминают нам о самых мрачных днях холодной войны. Йеппе Кофод, глава МИД Дании

Он добавил, что Евросоюз готов обсуждать с Москвой тему обеспечения безопасности Европы "в соответствии с принципами и договорами", которые сама Россия обязалась включить в рамки Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Видео: YouTube / EU27