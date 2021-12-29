Дания призвала Россию отозвать предложения по безопасности

Внешнеполитическое ведомство Дании призвало Россию отозвать предложения по гарантиям безопасности. Копенгаген считает данные рекомендации неприемлемыми, заявил перед началом заседания глав МИД стран-членов Европейского союза министр иностранных дел страны Йеппе Кофод.
Они [Россия] должны отозвать свои неприемлемые предложения по изменению системы безопасности во всей Европе. Эти предложения напоминают нам о самых мрачных днях холодной войны.
Йеппе Кофод, глава МИД Дании
Он добавил, что Евросоюз готов обсуждать с Москвой тему обеспечения безопасности Европы "в соответствии с принципами и договорами", которые сама Россия обязалась включить в рамки Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Видео: YouTube / EU27
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