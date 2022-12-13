Метте Фредериксен предупредила о поддержке Украины столько, сколько потребуется.

Дания передаст Украине 19 новых артиллерийских систем. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции в Киеве сделали премьер-министр Дании Метте Фредериксен и ее коллега, глава государства от принимающей стороны, Владимир Зеленский. Иностранка уточнила, что по результатам ее рабочего визита в города Николаев и Одесса, европейская страна предоставит новый военный пакет помощи. накануне она посетила разрушенные здание областной администрации и терминалы с растительным маслом, а также морской торговый порт и индивидуальный тепловой пункт.

Мы вас будем поддерживать оружием, тренировками, гуманитарной поддержкой, реконструкцией, наша цель – оставаться одним из наибольших доноров. Мы решили отдать вам все 19 новых артиллерийских систем. Метте Фредериксен, премьер-министр Дании

Владимир Зеленский добавил, что он детально обсудил с датской главой правительства оборонные потребности Украины в плане усиления противовоздушной и противокорабельной обороны, поставок гаубиц. Метте Фредериксен выразила уверенность в том, что сотрудничество между странами продолжится и на уровне инвестиций от датских компаний в восстановление Украины. Глава Украины вручил гостье Орден "Княгини Ольги" I степени за поддержку страны.

Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК по вопросу допуска россиян к соревнованиям.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України