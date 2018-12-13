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Данила Козловский отпраздновал день рождения на яхте в Петербурге
Сегодня, 9:13
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KaterinaKono13

Данила Козловский отпраздновал день рождения на яхте в Петербурге

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Секс-символу российского кинематографа нынешнего поколения исполнилось 34 года.

В минувшую пятницу, 3 мая, прошел день рождения у популярного российского актера Данилы Козловского. Секс-символу российского кинематографа нынешнего поколения исполнилось 34 года.

Отпраздновать знаменательный день в своей жизни Данила решил в дождливой Северной столице. Актера не смутили даже шторм, град и снегопад, бушевавшие вчера на протяжении всего дня. Местом проведения мероприятия стала арендованная им на день яхта. Вечером актер поделился со своими подписчиками в Instagram фотографиями с дня рождения, запостив их себе в сториз.

На кадрах видно, что Козловский с гостями пьют шампанское и любуются видами Петербурга с Невы. Все это — под советскую музыку из раритетного граммофона.

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости шоу-бизнеса России, Картина дня,

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