Дагестанец на "Жигулях" сбил инспектора и попал на видео

Сотрудника полиции пришлось везти в больницу.

Дагестанец на "Жигулях" сбил инспектора ГИБДД и попал на видео. Ролик с инцидентом размещен в социальных сетях. На кадрах видно, что водитель несется по трассе со значительным превышением скорости. На дороге его пытается остановить автоинспектор, который в тот момент дежурил на посту. Шофер не реагирует на просьбу представителя закона, а затем - совершает на него наезд.

Представители Telegram-канала Shot уточнили, что события зафиксированы на Привокзальной улице. Автомобилист пытался скрыться с места аварии, но около поселка Хутор молодой человек был пойман полицией. Шофер передвигался по дорогам на летней резине, из-за чего транспортное средство оказалось в чужом огороде.

В настоящее время в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье за посягательство на жизнь сотрудника полиции (статья 317 УК РФ). Госавтоинспектор госпитализирован с места событий с ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой.

В Петербурге за выходные задержали более 200 пьяных водителей.

Фото и видео: Telegram / SHOT

