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Daewoo Nexia влетела в эвакуатор в Невском районе

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Водитель легковушки пострадал.

Днем во вторник, 24 ноября, в Невском районе произошла авария, сообщили очевидцы в соцсетях.

В редакцию Piter.TV попала видеозапись момента столкновения Daewoo Nexia и эвакуатор. На кадрах видно, как водитель эвакуатора начал разворачиваться с крайней правой полосы, не посмотрев, есть ли попутные машины. Водитель Daewoo Nexia не смог уйти от столкновения. 

В комментариях в соцсети очевидцы отметили, что "мужчина вынес лобовое стекло, на лбу кровь, ходит сам".

Ранее мы писали, что на Софийской улице два пьяных дебошира напали на инспекторов ГИБДД.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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