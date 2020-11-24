Daewoo Nexia влетела в эвакуатор в Невском районе

Водитель легковушки пострадал.

Днем во вторник, 24 ноября, в Невском районе произошла авария, сообщили очевидцы в соцсетях.

В редакцию Piter.TV попала видеозапись момента столкновения Daewoo Nexia и эвакуатор. На кадрах видно, как водитель эвакуатора начал разворачиваться с крайней правой полосы, не посмотрев, есть ли попутные машины. Водитель Daewoo Nexia не смог уйти от столкновения.

В комментариях в соцсети очевидцы отметили, что "мужчина вынес лобовое стекло, на лбу кровь, ходит сам".

Ранее мы писали, что на Софийской улице два пьяных дебошира напали на инспекторов ГИБДД.

Фото: Piter.TV