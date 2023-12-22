ДТП со скорой случилось на Белы Куна, пострадала фельдшер

Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением и ушибом шейного отдела позвоночника.

После столкновения автомобилей скорой помощи и иномарки на перекрёстке улиц Белы Куна и Пражской во Фрунзенском районе была госпитализирована 56-летняя женщина-фельдшер. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По предоставленным данным, пострадавшую доставили в больницу с сотрясением и ушибом шейного отдела позвоночника.

В настоящее время женщина находится в приёмном покое, её состояние оценивается как удовлетворительное.

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