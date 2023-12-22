Иномарка сбила десятиклассницу на Энтузиастов

Пострадавшая госпитализирована с сотрясением головного мозга в состоянии средней тяжести.

В понедельник, 19 февраля, в Красногвардейском районе Петербурга случилась авария с несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 26-летний водитель Chevrolet Lachetti двигался по улице Замшина от Герасимовской улицы к проспекта Маршала Блюхера и наехал на переходившую проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 15-летнюю ученицу 10 класса.

Пострадавшая госпитализирована с сотрясением головного мозга в состоянии средней тяжести.

Ранее была установлена личность мужчины, сгоревшего заживо внутри автомобиля в Кудрово.

Фото: Piter.TV