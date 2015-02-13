В Калининском районе столкнулись такси и скорая: три человека пострадали

В машине скорой в момент столкновения находился маленький пациент, он не пострадал.

В воскресенье, 27 октября, примерно в 21:20 на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Пискаревского проспекта в Петербурге произошла авария с участием автомобиля скорой помощи и такси.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в машине скорой в момент столкновения находился маленький пациент, он не пострадал. Медики пересадили его в другой автомобиль скорой помощи и доставили в больницу. Водители обеих машин получили легкие травмы. Кроме того, пострадал пассажир такси, получивший травмы средней степени тяжести и госпитализированный.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Запись момента аварии была размещена в Telegram-канале Мегаполис. Судя по видео, столкновение произошло после того, как водитель такси подрезал скорую помощь при маневре перестроения.