Сведения о пострадавших уточняются.

ДТП с ракетной установкой и четырьмя машинами под Москвой попало на видео. Ролик появился в социальной сети "Вконтакте" в паблике "Типичное Одинцово". Очевидцы рассказали, что авария произошла на Можайском шоссе около Голицыно.

Местный житель рассказал, что на кадрах представлен российский зенитный ракетный комплекс С-400. В колонне зафиксировано шесть систем. Участниками ДТП под столицей стал один грузовик и три легковых автомобиля. В числе последних значится транспортное средство военной автоинспекции. Именно с ним столкнулась машина, перевозившая ракетную установку.

Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М".

Фото и видео: Вконтакте/Типичное Одинцово