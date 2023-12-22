Автомобиль сбил несовершеннолетнюю петербурженку у АЗС на Партизана Германа

Машина наехала на переходившую выезд с парковки 16-летнюю учащуюся колледжа.

В среду, 27 февраля, на улице Партизана Германа в Петербурге случилась авария, в результате которой пострадала несовершеннолетняя. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 58-летний мужчина за рулём личного авто Omoda С5 двигался по выезду с прилегающей территории АЗС и наехал на переходившую выезд 16-летнюю учащуюся колледжа.

Пострадавшая доставлена в больницу с ссадиной правого верхнего века в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что на Дальневосточном проспекте под колёса Nissan попал ребёнок, переходивший дорогу на "красный".

Фото: Piter.TV