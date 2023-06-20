Погибшему в ДТП на Непокорённых курьеру оторвало голову

Предварительно сообщается, что причиной трагедии могло стать превышение скорости.

Стали известны подробности ДТП с каршерингом HAVAL и курьером на велосипеде на севере Петербурга. Судя по информации в соцсетях, погибшему доставщику оторвало голову.

Напомним, авария случилась на проспекте Непокорённых: 25-летний мужчина, управляя каршерингом HAVAL JOLIJN в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал 20-летнего гражданина Узбекистана, управлявшего велосипедом. Водитель HAVAL к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 10 раз.

Предварительно сообщается, что причиной трагедии могло стать превышение скорости.

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