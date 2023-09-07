Иномарка протаранила "Жигули" на севере Москвы

В результате пострадали двухлетний ребёнок и оба его родителя.

Вечером во вторник, 6 сентября, в Бескудниковском районе российской столицы произошла серьёзная авария. Иномарка Chevrolet влетела в "Жигули". По данным источника телеканала "360", в результате пострадали двухлетний ребёнок и оба его родителя.

Уточняется, что семья ехала на Chevrolet. О состоянии пары и ребёнка ничего не известно. Судя по кадрам с места событий, у "Жигулей" пострадала задняя часть, а у иномарки практически полностью смят капот.

На месте работали экстренные службы, также к прибыли 2 кареты скорой помощи. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП с участием грузовика на "Скандинавии" погибло два ученика спортивной школы.

Фото: Piter.TV