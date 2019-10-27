На пересечении Каменноостровского и Куйбышева столкнулись две иномарки

На кадрах видно, что черный автомобиль на большой скорости врезался в серебристую легковушку.

Авария произошла вечером воскресенья, 27 октября. Две иномарки столкнулись на пересечении Каменноостровского проспекта и Куйбышевской улицы. Водитель черной иномарки, предположительно, хотел проехать на красный свет. Это привело к ДТП.

Удар оказался сильным. Видно, как водителя серебристой машины перекрутило вокруг своей оси. Сведений о пострадавших нет. Детали ДТП будут уточнятся.

Piter.TV опубликовал видео, на котором запечатлена авария на площади Восстания.

Ранее мы сообщали, что погода на следующей неделе сильно ухудшится, что приведет к гололедице.

Видео: Piter.TV