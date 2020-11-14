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ДТП на перекрестке Олеко Дундича и Загребского попало на видео

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Вечером в субботу, 14 ноября, стало известно об аварии во Фрунзенском районе Петербурга. На перекрестке Загребского проспекта с улицей Олеко Дундича столкнулись два легковых автомобиля. Видео момента аварии с камер наблюдения оказалось в распоряжении Piter.tv.

По предварительной информации, один из водителей машин, которые попали в аварию, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что скрывшийся с места ДТП на Литейном мосту "Мерседес" принадлежит основателю сервиса "Купибилет".

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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