Скрывшийся с места ДТП на Литейном мосту "Мерседес" принадлежит основателю сервиса "Купибилет"

Появились новые подробности аварии в центре Петербурга, которая произошла в ночь на субботу, 14 ноября. На пути к Литейному мосту автомобиль "Мерседес" въехал в иномарку и скрылся с места аварии.

Как рассказал Piter.tv источник в правоохранительных органах, автомобиль принадлежит основателю сервиса "Купибилет" Сергею Пирожникову. Однако по предварительной информации, сам владелец машины сейчас не находится в России, а переехал в Дубаи.

Ранее мы сообщали о том, что в редакции Piter.TV оказалось видео с камер видеонаблюдения.

Заметно, как сворачивающая на мост машина не рассчитывает скорость и влетает прямо в автомобиль, движущийся по мосту. Виновный в столкновении автомобилист, вероятно, приходил в себя несколько секунд, после чего молниеносно скрылся с места происшествия. Вторая машина, сдвинутая на соседнюю полосу, осталась стоять со включенными аварийными огнями.

Видео: Piter.tv