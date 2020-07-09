Видео: на Троицком мосту столкнулись трамвай и автомобиль

Утром 9-го июля движение на Троицком мосту оказалось затруднено из-за ДТП. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.
Участниками аварии стали легковой автомобиль и трамвай. Судя по видео, авто двигалось по встречной полосе. По неизвестным причинам оно оказалось между двумя встречными полосами. Пассажирам пришлось покинуть трамвай. О пострадавших не сообщается.
ДТП создало помехи для движения, однако на данный момент затор наблюдается только в сторону Марсова поля. Тем временем серьезная пробка образовалась на Дворцовой набережной.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что дорожные работы в тоннелях у Литейного моста начнутся в сентябре.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все