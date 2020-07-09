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Видео: на Троицком мосту столкнулись трамвай и автомобиль

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром 9-го июля движение на Троицком мосту оказалось затруднено из-за ДТП. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Участниками аварии стали легковой автомобиль и трамвай. Судя по видео, авто двигалось по встречной полосе. По неизвестным причинам оно оказалось между двумя встречными полосами. Пассажирам пришлось покинуть трамвай. О пострадавших не сообщается.

ДТП создало помехи для движения, однако на данный момент затор наблюдается только в сторону Марсова поля. Тем временем серьезная пробка образовалась на Дворцовой набережной. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дорожные работы в тоннелях у Литейного моста начнутся в сентябре. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, пробка, трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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