Видео: на Троицком мосту столкнулись трамвай и автомобиль

По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром 9-го июля движение на Троицком мосту оказалось затруднено из-за ДТП. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Участниками аварии стали легковой автомобиль и трамвай. Судя по видео, авто двигалось по встречной полосе. По неизвестным причинам оно оказалось между двумя встречными полосами. Пассажирам пришлось покинуть трамвай. О пострадавших не сообщается.

ДТП создало помехи для движения, однако на данный момент затор наблюдается только в сторону Марсова поля. Тем временем серьезная пробка образовалась на Дворцовой набережной.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дорожные работы в тоннелях у Литейного моста начнутся в сентябре.

Видео: Piter.TV