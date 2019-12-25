ДТП на Софийской спровоцировало пробку

Столкнувшиеся авто заняли две полосы.

Очевидцы сообщают, что вечером в среду, 11 ноября, на Софийской произошло ДТП.

Столкнулись два легковых автомобиля у Петро-Славянки в сторону Петербурга. Участники аварии заняли две полосы, из-за чего собралась пробка в и без того проблемном районе.

Сообщается, что повреждения у машин несильные: повреждены передние крылья. О состоянии водителей не сообщается.

Ранее мы писали, что автомобиль с российскими военными попал в ДТП в Сирии, есть погибшие.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".