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ДТП на Софийской спровоцировало пробку
Сегодня, 19:51
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arteliseev

ДТП на Софийской спровоцировало пробку

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Столкнувшиеся авто заняли две полосы.

Очевидцы сообщают, что вечером в среду, 11 ноября, на Софийской произошло ДТП. 

Столкнулись два легковых автомобиля у Петро-Славянки в сторону Петербурга. Участники аварии заняли две полосы, из-за чего собралась пробка в и без того проблемном районе. 

Сообщается, что повреждения у машин несильные: повреждены передние крылья. О состоянии водителей не сообщается. 

Ранее мы писали, что автомобиль с российскими военными попал в ДТП в Сирии, есть погибшие.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: дтп, дтп на софийской, петербург, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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