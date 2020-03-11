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Автомобиль с российскими военными попал в ДТП в Сирии, есть погибшие

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Подробности происшествия  уточняются.

В среду, 11 марта, в сирийской провинции Тартус произошло ДТП с участием российских военных. Об этом сообщил сирийский гостелеканал Syria TV.

По информации, СМИ авария произошла на автомобильной трассе Кадмус — Баньяс. На дороге столкнулись микроавтобус и российский военный автомобиль. В результате ДТП погибли три человека, семеро получили травмы. По данным местной полиции один из погибших был гражданином РФ. 

Подробности происшествия  уточняются.

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия,

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