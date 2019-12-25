На перекрестке Хлопина и Политехнической столкнулись две легковушки. Пострадали трое

Двое парней 19-летнего возраста получили травмы средней тяжести и были направлены в лечебное учреждение, кроме того, лёгкую степень телесных повреждений получил 14-летний подросток.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти сообщила, что утром около 8:50 часов на пересечении улиц Политехнической и Хлопина произошло столкновение автомобиля марки Mercedes-Benz и Lada. Водитель Mercedes-Benz, совершая поворот налево, не уступил дорогу движущемуся навстречу транспортному средству, вследствие чего автомобили столкнулись. От удара машину Lada отбросило на пешеходную зону.

По информации полицейских, в аварии пострадали трое молодых людей: двое парней 19-летнего возраста получили травмы средней тяжести и были направлены в лечебное учреждение, кроме того, лёгкую степень телесных повреждений получил 14-летний подросток.

Свидетели отмечали неподвижность одного из водителей. Место столкновения было посыпано песком, вероятнее всего, для ликвидации следов разлитых горюче-смазочных материалов.

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