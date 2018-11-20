На Орджоникидзе водитель въехал в припаркованный автомобиль

Серьезных повреждений автомобили не получили.

С утра в Петербурге у дома №50 по улице Орджоникидзе произошло ДТП, в результате которого автомобиль развернуло поперек дороги. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Со слов очевидцев, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в автомобиль, припаркованный у дороги. Машина повреждена не слишком сильно, водитель стоит и ждет сотрудников ДПС. На данный момент пробки нет, но так как автомобиль немного мешает свободному проезду, она может появиться.

Фото и видео: Piter.TV