DPA: Украина получит 2,7 тысячи зенитных ракет "Стрела"

Первая поставка вооружения на Украину была одобрена правительством ФРГ 26 февраля. Берлин отправил в Киев тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger.

Власти ФРГ решили предоставить Украине 2,7 тыс. зенитных ракет "Стрела". Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в Министерстве по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Ракеты "Стрела" производили ещё в СССР. Украина получит их из бывших запасов Национальной народной армии (Вооруженных сил ГДР). Это будет не последняя поставка вооружения на Украину со стороны Германии. Минобороны ФРГ уже несколько дней проверяет, можно ли осуществить дополнительные поставки оружия.

Первая поставка вооружения на Украину была одобрена правительством ФРГ 26 февраля. Берлин отправил в Киев тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger. Также Германия разрешила Нидерландам и Эстонии послать на Украину старое вооружение немецкого производства. Изначально правительство ФРГ согласилось на передачу украинской армии лишь 5 тыс. касок.

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